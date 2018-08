So langsam geht es bei Die Bachelorette in die heiße Phase. Nadine Klein (32) hat die Zahl ihrer Bewerber bereits von zwanzig auf zwölf reduziert. Für die Kandidaten der Kuppelshow wird es im Kampf um das Herz der hübschen Wahlberlinerin also immer enger. Personaltrainer Alexander Hindersmann (29) konnte sich immerhin schon den ersten Kuss der diesjährigen Staffel sichern und scheint gut anzukommen bei der Studentin. Doch beim Schmatzerstatus könnte ein Konkurrent jetzt aufholen: Maxim Sachraj (29) kommt Nadine in der vierten Folge sehr nahe.

Im Vorspann für die nächste Episode der RTL-Sendung geht es beim Einzeldate des Models und der Brünetten richtig zur Sache. Die beiden planschen vergnügt im Pool herum und die 32-Jährige schlingt ihre Arme um den Hamburger, der beide gekonnt durchs Wasser manövriert. Am Rand des Beckens angekommen, flüstert Nadine ihm dann ganz vertraut "Ich fühle mich so wohl bei dir" ins Ohr. Von diesen Worten animiert, geht der Ingenieur anscheinend in die Offensive: Er bewegt seine Lippen immer weiter auf ihre zu. Ob es tatsächlich zum Kuss kommt, bleibt aber abzuwarten.

Doch die romantische Verabredung mit dem Hottie wird wohl ein großes Gefühlschaos auslösen. "Ich weiß wirklich nicht, auf wie vielen Hochzeiten ich gerade tanze", erklärte die gelernte Musicaldarstellerin in der Vorschau. Und das, obwohl sie erst kürzlich ihre Flirt-Bereitschaft signalisiert hatte.

Melanie Thiele Maxim Sachraj, "Die Bachelorette"-Teilnehmer der 5. Staffel

MG RTL D Nadine Klein und Maxim Sachraj auf einem Date

Instagram / nadine.kln Nadine Klein auf dem Coachella-Festival

