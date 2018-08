Jana Ina Zarrella ist nicht nur erfolgreiche Moderatorin, sondern auch ein gefragtes Model – und das mit 41 Jahren. Promiflash wollte von der Zweifach-Mama wissen, wie sie sich so fit hält: "Ich bin tatsächlich mein ganzes Leben lang dünn gewesen und nehme nicht so leicht zu." Allerdings gibt auch die Liebste von Giovanni Zarrella (40) zu, dass das Alter nicht spurlos an ihr vorbei geht: "Mit über 40 kann man sich nicht nur sagen, die Gene sind schuld. Man muss schon was dafür tun." Und das macht der TV-Star: Zwei- bis dreimal die Woche geht es zum Sport und auch auf die Ernährung wird im Hause Zarrella geachtet.

