Hollywood war bis vor nicht allzu langer Zeit ein bedeutender Teil im Leben von Herzogin Meghan (37). Sechs Jahre lang spielte sie die Anwaltsgehilfin Rachel Elizabeth Zane in der Serie Suits, doch im vergangenen Jahr hängte sie aus Liebe zu Prinz Harry (33) ihre Schauspielkarriere an den Nagel. Nun bekam die hübsche Brünette ein Angebot, das sie in ihr altes Leben zurückholen könnte: Sie wurde gebeten, am 17. September in L.A. eine der begehrten Emmy-Trophäen zu überreichen.

Gegenüber The Sun soll ein Insider verraten haben: "Wir hatten gehofft, Meghan würde kommen, um sich auf diesem Weg von Fans und Kollegen zu verabschieden!" So hätte sie mit Hollywood-Größen feiern, bekannte Gesichter wiedersehen und den bedeutenden Fernsehpreis aushändigen können. Da es hochrangigen Mitgliedern der Royal Family allerdings untersagt ist, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen, habe Prinz Harrys Ehefrau die Einladung "höflich abgelehnt".

Die Preisverleihung wird also ohne die gebürtige Kalifornierin stattfinden. Trotzdem wird das Event ganz sicher auch in diesem Jahr unglaublich spannend. Schließlich hat der Streamingdienst Netflix zum ersten Mal die meisten Nominierungen ergattert, die Fantasy-Serie Game of Thrones ist sogar in sage und schreibe 22 Kategorien nominiert.

Frederick M. Brown/Getty Images Der "Suits"-Cast während einer Pressetour

Anzeige

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Peter Dinklage bei den Emmy Awards 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de