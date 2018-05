Endlich steht der neue Termin fest. Schon lange ist bekannt, dass die mittlerweile Herzogin Meghan Markle (36) nicht mehr länger in ihre Suits-Rolle Rachel Zane schlüpfen wird. Doch sie ist nicht die Einzige, die den bisherigen Cast der beliebten Anwaltsserie verändert. Wie bereits veröffentlicht wurde, unterstützt Katherine Heigl (39) die bisherigen Darsteller in den neuen Folgen. Und jetzt erfahren Fans endlich, wann die ausgestrahlt werden.

Der verantwortliche Sender USA Network teilte in einem Statement mit, dass die achte Staffel ab dem 18. Juli dieses Jahres ausgestrahlt wird. Während Katherine als talentierte und aufstrebende Partnerin der Anwaltskanzlei Pearson Sepcter Litt, Samantha Wheeler, die Story aufmischt, wurde Amanda Schulls Rolle der Katherine Bennett zum Haupt-Cast befördert.

"Suits"-Zuschauer müssen aber noch einen weiteren Abschied verkraften: In den kommenden Episoden wird auch Meghan Markles Serien-Schatz Patrick J. Adams (36) nicht mehr dabei sein. In über 100 Folgen spielte er den Jung-Anwalt Mike Ross. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach er über seinen Exit: "Nach sieben Staffeln und acht Jahren weg von zu Hause und meiner Frau verspürte ich einen Druck."

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

RICHARD SHOTWELL/AFP/Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Matt Winkelmeyer/Getty Images Patrick J. Adams

