Kourtney Kardashian (39) und Younes Bendjima (25) sollen nicht mehr zusammen sein. Erst entfolgten sich die dreifache Mutter und das Model auf Instagram und nur wenig später tauchten Fotos des 25-Jährigen mit einer anderen Frau an einer Strandbar in Mexiko auf. Inzwischen erklärte Younes, dass es sich nur um eine Freundin handele und er mit seiner Clique unterwegs gewesen sei. Von Kourtney gibt es bisher keine Stellungnahme, dafür aber von ihren Schwestern!

Auf der Instagram-Seite des US-Newsportals The Shade Room kommentierte Khloe (34): "Alexa (ein intelligenter Sprachassistent, Anm. d. Red.), spiel 'Heard It All Before" von Sunshine Anderson." Mit dieser Anspielung wirft die 34-Jährige Younes wohl vor, Kourtney betrogen zu haben: In dem Song geht es um ein Paar, von dem eine Partei leugnet, eine Affäre zu haben. Die zweite Person hat von den angeblichen Lügen die Schnauze voll und macht Schluss.

Kims (37) Post dürfte Khloes Vorwurf bekräftigen, außerdem verriet sie weitere Details zu Younes' Urlaub. "Nette Bilder von deinem 'Jungs-Trip'", schrieb sie auf Insta. Hat er Kourtney seinen Ausflug etwa ganz anders verkauft?

Agostino Fabio/ MEGA Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Italien

Instagram / younesbendjima Younes Bendjima

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Bekanntheit

