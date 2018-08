Nach ihrem ersten Jahrestag im Mai und einem gemeinsamen Turtelurlaub sollen Kourtney Kardashian (39) und Younes Bendjima (25) nicht mehr zusammen sein. Nicht nur das: Younes wurde sogar schon innig mit einer anderen Frau in einer Strandbar in Mexiko von Paparazzi abgelichtet. Doch was ist dran an den Trennungsgerüchten und hat er wirklich eine Neue? Jetzt hat sich der 25-Jährige zum ersten Mal selbst zu Wort gemeldet!

In seiner Instagram-Story teilte das Model ein eindeutiges Statement und setzte ein klares Zeichen: "Sie wollen wirklich, dass ich der böse Kerl bin. Was für ein Schwachsinn. Kann ich mit meinen Freunden keinen Spaß haben? Wo sind meine anderen zwölf Freunde?" Danach postete Younes mehrere Bilder, auf denen seine angeblich neue Flamme zu sehen ist, aber auch weitere andere Mitglieder seiner Clique, die alle beim Trip in Mexiko dabei waren.

Was stimmt also? Das wissen wohl weiterhin nur alle Beteiligten. Klar ist: Younes hat offensichtlich keine Lust, als Buhmann dazustehen. Zumindest ist ihm als gläubiger Mensch das Gerede ziemlich egal: "Nur eine Meinung zählt, die meines Herren."

MEGA Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Los Angeles

Instagram/younesbendjima Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

Instagram / younesbendjima Younes Bendjima in Mexiko

