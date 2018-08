In der vierten Folge der Bachelorette fingen die Männer an, Nadine Klein (32) davonzulaufen. Erst verschwand Rafi Rachek und dann beendete auch Stefan Gritzka seine Teilnahme an der Kuppelshow freiwillig. Bei dem Steuerrechtler kam die Studentin letzten Endes nicht so gut an. Er wünschte sich einen anderen Typ Frau. Vor allem eine, mit der er Eisessen gehen könne. Genau diese Kritik griff die Wahlberlinerin jetzt vermutlich auf.

Die brünette Beauty sandte nun einen kurzen Freitagabendgruß an ihre Follower auf Instagram. Das dort hochgeladene Bild zeigt sie beim genüsslichen Verzehr einer süßen Kaltspeise. "Heute mal Eis statt Schnittblumen. Schöne Abwechslung! Einen tollen Start ins Wochenende wünsche ich euch", schrieb die gelernte Musicaldarstellerin zudem in die Bildunterschrift. Ob die 32-Jährige mit ihrem Foto wohl auf die Aussagen des Hannoveraners anspielt? Obwohl Stefan diese Worte nur gegenüber seinem Nebenbuhler Filip Pavlovic äußerte, dürfte sie die nach der Ausstrahlung der Episode nun mitbekommen haben.

Auch wenn sie der Abgang des 35-Jährigen kurz vor der Rosenvergabe sehr schmerzte, konnte die Bachelorette kurze Zeit später wieder lächeln. Die verbliebenen Kandidaten hatten eine kleine Rap-Einlage für sie vorbereitet. Die kurze Darbietung sorgte bei den Zuschauern aber eher für Fremdscham als für Freude.

