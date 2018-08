Diesen beiden ist es eindeutig richtig ernst! Anfang Juni gab Sarah Lombardi (25) bekannt, dass sie wieder in einer Beziehung ist – und das schon seit Ende des vergangenen Jahres. Obwohl die Sängerin und ihr Schatz ihre Liebe offiziell gemacht haben, hält Sarah ihr neues Glück weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Pärchenschnappschüsse haben da eher einen Seltenheitswert. Jetzt machte sie auf einer Hochzeit von Freunden aber erneut eine Ausnahme: Sarah teilte ein süßes Turtel-Bild mit ihrem Roberto!

In ihrer Instagram-Story hielt die "Genau hier"-Interpetin ihre Fans wie gewohnt über ihr Leben auf dem Laufenden. So verriet sie auch, auf einer Hochzeit eingeladen zu sein. Nach einem kleinen Clip vom Brautpaar setzte Sarah ihr ganz eigenes Liebes-Pic hinterher. Lachend und überglücklich mit einem Luftballon im Arm posieren Sarah und Roberto, der sie offenbar zu den Feierlichkeiten begleitete, für die Kamera. Ein Kommentar zu diesem Strahle-Foto war da gar nicht nötig – und bei diesem Anblick dürfte wohl absolut kein Zweifel an den Gefühlen der Turteltauben bleiben!

Aktuell führt das niedliche Duo noch eine Fernbeziehung. Während die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (26) Köln ihre Heimat nennt, wohnt ihr Partner in Berlin. Was nach einer Herausforderung klingt, scheinen die beiden jedoch gut zu meistern. Erst kürzlich verriet Sarah im Promiflash-Interview, sich umso mehr auf das Wochenende und auf die Tage, an denen sie Roberto wiedersieht, zu freuen.

Sebastian Reuter/Getty Images for Platform Fashion Sängerin Sarah Lombardi bei einer Veranstaltung in Düsseldorf, 2017

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

