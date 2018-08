Vielleicht ist gerade die Distanz das Geheimnis ihrer Liebe. Anfang Juni gab Sarah Lombardi (25) bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist – und das bereits seit Ende vergangenen Jahres! An ihrem neuen Liebesglück gibt es jedoch einen Haken: Ihr Schatz Roberto wohnt in Berlin, Sarah in Köln. Dass so eine Fernbeziehung aber auch ihren Reiz haben kann, beweist das Paar jetzt mit einem zuckersüßen Kuss-Pic!

In ihrer Instagram-Story teilte Sarah einen Schnappschuss, auf dem sie ihrem Roberto beherzt einen leidenschaftlichen Knutscher auf die Lippen drückt. "Ich zähle die Stunden, bis ich dich wieder bei mir hab", schrieb die Ex von Pietro Lombardi (26) zu dem romantischen Foto und krönte diese Worte mit zwei pinken Herzchen. Die Sehnsucht nacheinander scheint die Ex-DSDS-Finalistin und ihren Liebsten wohl nur noch heißer aufeinander zu machen.

Schon in einem kürzlichen Promiflash-Interview ließ Sarah durchblicken, dass eine Fernbeziehung keinesfalls ein Liebeskiller sein muss: "Natürlich ist es schade, dass man sich nicht so oft sehen kann. Wir versuchen, das ganz gut zu lösen. Und man freut sich dann immer aufs Wochenende und auf den Tag, wenn man sich dann wiedersieht." Auf lange Sicht wünsche sich die Mama von Alessio (3) aber ein gemeinsames Liebesnest.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto im Movie Park

Thomas Lohnes/Getty Images for Platform Fashion Sarah Lombardi, Sängerin

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

