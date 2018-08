Mit Ingo (27) und Annika haben sich zwei Turteltauben fürs Leben gefunden! Jahrelang war der romantische Rheinländer als Single im TV auf Partnersuche: Bei Schwiegertochter gesucht gab der Publikumsliebling den Glauben an die Liebe nicht auf und stellte sich Staffel für Staffel den Bewerberinnen. Doch keine, die sein Herz eroberte, konnte ihn lange glücklich machen. Nun fand Ingo abseits der Kameras sein Liebesglück und stellt seine Traummann-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis!

Auf der Facebook-Fanseite des Kultkandidaten machte seine Freundin ihm einen rührende Liebeserklärung. "Du bist so besonders, weil du immer dieses ganz besondere Gespür dafür hast, nie unachtsam, nie unaufmerksam, nie uninteressiert zu erscheinen. Du vermittelst mir das wunderbare Gefühl, einzigartig für dich zu sein", schrieb die rothaarige Brillenträgerin zu einem Bild, auf dem sie ihren Liebsten zärtlich küsst. Der 27-Jährige scheint es zu verstehen, seiner Partnerin mit kleinen Aufmerksamkeiten seine Verbundenheit und Liebe zu zeigen – Annika jedenfalls ist hin und weg von ihrem Schatz.

Nur wenige Stunden später zeigte sich das Pärchen dann in trauter Runde mit Ingos Eltern Lutz und Stups. Die ebenfalls aus dem Kuppelformat bekannten Düsseldorfer haben ihre Schwiegertochter in spe bereits gut in die Familie aufgenommen, wie sie bereits kürzlich in einem Interview verraten hatten. Dass Annika von Ingo nun so begeistert ist, dürfte die beiden kaum überraschen. "Ingo ist ehrlich, zuverlässig. Auf ihn kann man zählen. Das Einzige, was er nicht kann, ist bügeln. Aber alles andere sonst, da kann er alles machen. Da ist er sich auch nicht zu schade für", hatte Mama Stups sein Traummann-Potenzial noch im Promiflash-Interview eingeschätzt.

Facebook / Ingo, Lutz und Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Annika und Ingo

Facebook / IngoOffizielleFanpage Ingo, Freundin Annika und seine Eltern Lutz und Stups in Düsseldorf

