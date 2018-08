In der diesjährigen Bachelorette-Staffel wollen viele heiße Jungs das Herz von Rosenlady Nadine Klein (32) erobern – oder etwa nicht? Immer wieder kam der Eindruck auf, dass die Boys gar nicht so richtig interessiert an der Beauty sind, sondern vielmehr sich selbst vermarkten wollen. Vor allem Zeterkönig Filip Pavlovic scheint dem Fame hinterher zu jagen, wie jetzt ein Netz-Fund zeigt: Der Hamburger war schon einmal im Fernsehen.

Wie Gala berichtet, ist Filip kein unbeschriebenes Blatt im TV. Auf dem YouTube-Kanal von RTL II tritt der 24-Jährige in diesem Jahr unter dem Namen Jay in der Sendung "Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe" auf. Das Format zeigt zehn junge Sportler, die um einen Fitness-Job kämpfen. Seine Multi-Präsenz im Fernsehen legt den Entschluss nahe, dass Filip berühmt werden möchte. Schon am 27. Juli 2017 schrieb er auf Instagram: "Merkt euch den Namen Coach Filip. Ihr werdet noch viel von mir hören!"

Am vergangenen Mittwoch verließen mit Rafi Rachek, Stefan Gritzka und Kevin Pander gleich drei Kandidaten die Männer-Villa. Während Kevin am Ende der Sendung lediglich keine Rose erhielt, zogen die beiden anderen selbst die Reißleine. Sie hatten gemerkt, dass Nadine einfach nicht zu ihnen passte. Ihre Auswahl wird also immer kleiner.

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette 2018

Anzeige

MG RTL D Bachelorette Nadine Klein bei einem Date mit Kandidat Filip

Anzeige

MG RTL D Stefan, Bachelorette-Kandidat 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de