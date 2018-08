Sie kommen auch nach dem großen Finale von Das Sommerhaus der Stars nicht zur Ruhe. Schon nach wenigen Tagen in der trashigen TV-Villa sorgten die Goodbye Deutschland-Auswanderer Jens (48) und Daniela Büchner (40) für Aufregung. Lautstarke Auseinandersetzungen, übertriebene Zickereien und hinterlistige Lästerattacken – das Malle-Duo war einfach nicht zu bremsen. Die Folge: Der überraschende Show-Exit in Folge vier. Doch auch nach ihrem Auszug kommen die selbstbewussten Sonnenfreunde nicht zur Ruhe: Jens und seine Liebste erhalten üble Morddrohungen!

Gegenüber Closer verriet Dani jetzt in typischer Lästermanier: "Unsere Mitbewohner in der Villa waren ja teilweise das Allerletzte. Aber was wir nach unserer Rückkehr erfahren mussten, hat all diese Idioten noch getoppt. Wir haben Morddrohungen erhalten. Das ist für uns eine neue und verstörende Dimension." Sie käme damit klar, kritisiert und beschimpft zu werden, ihnen nach dem Leben zu trachten, ginge aber eindeutig zu weit.

Trotz der besorgniserregenden Nachrichten reflektiert das Ehepaar sein Verhalten wenig kritisch. Sie würden offensichtlich noch einmal alles genauso machen, wie sie es während der Dreharbeiten für das beliebte Unterhaltungsformat getan haben. "Wir sind, wie wir sind. Warum sollen wir uns verstellen? Je mehr Leute einen kennen, desto größer ist eben die Anzahl derer, die einen nicht leiden können", betonte die Löwenmama.

MG RTL D Jens Büchner und seine Frau Daniela bei "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Angela Finger-Erben, Daniela Büchner, Jens Büchner, Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Cinamon Red/WENN.com Jens Büchner und Daniela Karabas beim Renntag von Bild in Gelsenkirchen

