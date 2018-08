Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Pietro Lombardi (26), Sieger von DSDS 2011, kehrt zu dem Geburtsort seiner Musikkarriere zurück. In der kommenden Staffel der Castingshow wird er selbst als einer von Dieter Bohlens (64) Jury-Kollegen auf die Suche nach neuen Talenten gehen. Um seinen Schützling zurück ins Boot zu holen oder besser gesagt ans Pult zu bekommen, hatte der Poptitan satte zwei Jahre lang kämpfen müssen. Deshalb hat der Produzent nicht aufgegeben!

Im Interview mit RTL-Explosiv erklärt Dieter, wieso Pietro perfekt in den Club der Recall-Zettel-Verteiler passe: "Die Leute sollen lachen. Wenn die am Samstag die Sendung sehen, wollen die unterhalten werden. Das hoffe ich mit Pietro zu erreichen. Der ist so ein bisschen doofpaddelig, das mögen die Leute." Er selbst sei natürlich ebenfalls ein echter Pietro-Fan und sehe ihn sogar als Teil seiner Familie an.

Mittlerweile sei Pietro wie ein Sohn für ihn – die beiden Männer schreiben sich offenbar am laufenden Band. Auch für Pietro fühle sich seine Rückkehr ins RTL-Studio wie eine Family-Reunion an. "Für mich ist die ganzen Jahre DSDS mein Zuhause gewesen. Ich bin denen für alles dankbar."

