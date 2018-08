Pietro Lombardi (26) hat es endlich in die DSDS-Jury geschafft – dem Poptitan sei Dank! 2011 erlebte Dieter Bohlen (64) noch mit, wie der sympathische Halbitaliener aus Karlsruhe sich den Sieg holte. Im kommenden Jahr wird Pietro nun an seiner Seite Recall-Zettel an die neuen Kandidaten verteilen. Doch diese Entscheidung traf der Sender nicht über Nacht: Dieter höchstpersönlich musste sogar richtig lange darum kämpfen!

Das ließ der Castingshow-Mogul auf Instagram durchblicken. "Es ist endlich passiert, ich habe gekämpft, zwei Jahre. Und ihr wisst ja, wenn man kämpft, hat man manchmal – oder ich ziemlich oft – auch Erfolg." All die Überzeugungsarbeit scheint sich aber gelohnt zu haben. Nicht nur Dieter wirkt in seiner Botschaft überglücklich, auch seine Follower zeigen sich hellauf begeistert: "Gute Entscheidung! Endlich mal wieder jemand in der Jury, den man sich gerne anguckt und auf den man sich freut."

Für Pietro selbst gehe so ohnehin einer seiner größten Lebensträume in Erfüllung, wie Dieter weiß: "Der freut sich wie Bolle. Für ihn war das immer das größte Ziel als früherer Kandidat jetzt in dieser Jury zu sitzen." Eine Frage bleibt allerdings offen – warum musste Dieter denn so verbissen um Pietros Einzug in eben jene Jury kämpfen? Möglicherweise hatte RTL ja wegen der vielen Schlagzeilen um das Privatleben des jungen Papas Bedenken.

Getty Images / Florian Ebener Dieter Bohlen im DSDS-Finale 2018

Becher/WENN.com Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

Instagram / _pietrolombardi_ Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS in Köln

