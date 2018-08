Ab Herbst kommen Kuppelshow-Fans wieder voll auf ihre Kosten. Im September beginnt die zweite Staffel von Love Island und erneut werden liebeshungrige Singles auf einer Insel rund um die Uhr von Kameras gefilmt. Drei Wochen lang kämpfen die meist leicht bekleideten Kandidaten nicht nur um die große Liebe oder heiße Flirts. Dem Gewinner der Reality-Sendung winken außerdem 50.000 Euro. Die Pilot-Folge läuft am 10. September ab 20:15 Uhr auf RTL II.

Wie DWDL berichtet, flimmern die Folgen nach dem Auftakt dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr über die Bildschirme. Dann heißt es wieder Freizügigkeit, Zicken-Zoff, aberwitzige Spielchen und Budenkoller. Wie schon in Staffel eins haben die Zuschauer im heimischen Wohnzimmer Einfluss auf die Islander in der Villa. Sie können Kandidaten per App rein- oder rauswählen – bis zum großen Finale am 1. Oktober. Dann entscheidet sich, welches Paar aufs Sieger-Treppchen steigen darf. Noch sind die Kuppel-Kandidaten allerdings nicht bekannt.

Auch in diesem Jahr wird Jana Ina Zarrella (41) das Flirt-Spektakel moderieren. Die Ehefrau von Giovanni Zarrella (40) erklärte gegenüber RTL II: "Bei 'Love Island' kann alles passieren. Das macht es so spannend." Werdet Ihr einschalten? Stimmt ab!

Love Island, RTLII "Love Island", Tag 18

Love Island, RTL II Chethrin Schulze und Mike Heiter bei "Love Island"

Love Island, RTL II Elena Miras und Mike Heiter bei "Love Island"

