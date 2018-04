Gut aussehende Singles unter der heißen Sonne und ein Haufen Kameras: Diese Kombination führte in der ersten deutschen Love Island-Staffel 2017 nicht nur zu heißen Flirts und Karnickel-Sex. Die kontroverse Dating-Sendung hielt auch allerhand Liebeschaos für die Zuschauer bereit. Klar, dass das beliebte TV-Format in die zweite Runde geht. Jetzt steht fest: Auch Staffel zwei wird von der charmanten Jana Ina Zarrella (41) moderiert!

Schon im vergangenen Jahr half die gebürtige Brasilianerin den liebeshungrigen Singles, sich besser kennenzulernen. Und auch in dieser Staffel ist Jana Ina wieder mit dabei, wie RTL ll jetzt bestätigte. Was die schöne Frau von Sänger Giovanni Zarrella (40) zur besten Wahl macht, stellte der Sender schon im letzten Jahr klar. Sie sei eine wahre Expertin in Sachen Liebe. Stimmt: Ihre Beziehungsqualitäten stellt die Zweifachmama schon seit fast dreizehn Jahren unter Beweis. Im August 2005 heiratete sie den ehemaligen Bro'Sis-Sänger.

Ob in diesem Jahr die große Liebe auf das Sieger-Paar wartet? Das Finale gewannen 2017 Elena Miras und Jan Sokolowsky. Die Trennung kam nur kurze Zeit später. Nach der Sendung verliebte sich die Ex-"Love Island"-Kandidatin in Teilnehmer Mike Heiter. Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Was meint ihr – wird Jana Ina auch diese Staffel als Moderatorin rocken? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

RTL II Kandidaten von "Love Island"

Love Island, RTL II Jan und Elena bei "Love Island"

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Kandidaten

