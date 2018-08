Uh la la! Bei Promi Big Brother geht es ziemlich schnell ziemlich heiß her! Heute Abend ist es endlich so weit: Zwölf Stars ziehen für zwei Wochen in den TV-Container. Dass dabei auch die ein oder anderen pikanten Enthüllungen aufgedeckt werden, gehört ja quasi schon dazu. Dass das Ganze so schnell gehen würde, damit hat wohl niemand gerechnet. Kaum eingezogen gibt es für die Promi-Kandidaten nämlich nur noch ein Thema: Sex!

Vor allem Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) hielt es nicht lange aus, ohne über die schönste Nebensache der Welt zu plaudern. Für ihn ist Sex nämlich vor allem eine Fitness-Übung – und das angeblich gleich acht Stunden pro Tag! Bei so viel Bettgeflüster mussten Porno-YouTuberin Katja Krasavice (22) und Love Island-Star Chethrin Schulze (25) natürlich nachlegen. Bei ihnen ging es aber vor allem um Männer – oder besser gesagt um die besten Stücke der Männer. Denn bei einem waren sie sich schnell einig: "Männer mit kleinen Schwänzen sind die Schlimmsten", erklärte Chethrin. Vielleicht hatte die Blondine ja auch deshalb schon seit eineinhalb Jahren keinen nüchternen Sex mehr, wie sie im TV-Knast verriet.

Auf tatsächliche nackte Tatsachen mussten die Zuschauer bisher aber noch verzichten. Zwar konnte Fürst Heinz Katja schon zum Striptease überreden. Da kam ihm aber Marienhof-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (55) in die Quere. Sie war von der spontanen Strip-Aktion nämlich alles andere als begeistert.

SAT.1/Marc Rehbeck Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, "Promi Big Brother"-Kandidat 2018

SAT.1 / Willi Weber Chethrin Schulze vor ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

SAT.1 / Willi Weber Katja Krasavice, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2018

