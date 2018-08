Es gibt kein Zurück mehr! Am Freitag startet die sechste Staffel von Promi Big Brother, moderiert wird sie von Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47). Die ersten Kandidaten – darunter der Ex-Bachelorette-Star Johannes Haller (30) – haben sich bereits von ihren Liebsten verabschiedet und sich auf den Weg nach Köln gemacht. Dort erwartet die insgesamt zwölf Teilnehmer eine harte Zeit in einer dreckigen Baustelle unter freiem Himmel. Neun Containerbewohner konnten sich bereits an diese Umstände gewöhnen, denn sie sind am Mittwoch eingezogen!

Container-Bewohnerin und Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25) hat nur einen Wunsch an ihre neue Bleibe: "Um mich wohlzufühlen, muss ich mir jederzeit die Zähne putzen können", verriet die 25-Jährige kurz vor ihrem Einzug dem TV-Sender Sat.1. DSDS-Vorjahressieger Alphonso Williams (56) ist zwar bestens auf seinen neuen Alltag vorbereitet, hat aber auch Respekt vor dem Aufenthalt und der Dauerüberwachung. "Ich habe fast jede Folge gesehen und mich immer gefragt, ob ich das auch schaffen könnte", sagte er.

Außerdem Teil der Truppe: Marienhof-Darstellerin Nicole Belster-Boettcher, der Schweizer Hellseher Mike Shiva (54), der frühere Leichtathlet Pascal Behrenbruch (33), Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22), Reality-Star und Bert Wollersheim (67)-Ex Sophia Vegas (30) sowie Unternehmer und Goodbye Deutschland-Gesicht Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64). Die restliche Besetzung wird am Freitag bekannt gegeben.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 20.15 Uhr bei SAT.1

SAT.1 / Willi Weber Alphonso Williams, DSDS-Sieger und Kandidat bei "Promi Big Brother"

SAT.1 / Willi Weber Johannes Haller, Teilnehmer bei "Promi Big Brother"

SAT.1 / Willi Weber Chethrin Schulze vor ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

