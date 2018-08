Was für ein heißer Anblick von Gülcan Kamps (35)! Die beliebte Moderatorin liebt es, ihren Hammer-Körper bevorzugt in knappen Kleidungsstücken zu präsentieren. Das ehemalige VIVA-Gesicht betont dabei gerne seine straffen Kurven. Mit ihrem neusten Social Media Pic fasziniert die Ehefrau von Unternehmer Sebastian Kamps ihre Fans ganz besonders – denn ihr praller Popo ist dieses Mal der Star des Bildes!

Auf Instagram zeigt sich die schöne Blondine in einem hautengen langen Spitzenkleid in Schwarz – und setzt durch die Wahl ihrer Fotoperspektive einen besonderen Akzent! Denn die Beauty macht ein Selfie, während ein Spiegel hinter ihr aufgestellt ist – und so zeigt Gülcan durch die Spiegelung allen ihren knackigen Hintern, der in feine Seide gehüllt ist. Ihre Follower sind hin und weg von dem Anblick: "Bombe siehst du aus" oder "Atemberaubend sexy" sind nur zwei der lieben Kommentare ihrer Supporter.

Doch nicht immer stand die 35-Jährige so zu ihren weiblichen Rundungen. Im Promiflash-Interview von Anfang des Jahres gab die Deutschtürkin zu verstehen, dass sie sich manchmal wünschen würde, in Kleidergröße XS zu passen. Mittlerweile steht sie aber zu ihrem Körper und findet sich so perfekt, wie sie ist!

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

