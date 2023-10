Wegen ihres Kindes: Gülcan Kamps hat kaum Zeit für Sport!

Gülcan Kamps' (41) Leben drehte sich vor fast zwei Jahren um 180 Grad: Die beliebte TV-Beauty ist nämlich im Dezember 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem gibt sie immer mal wieder Updates zu ihrem kleinen Schatz und nimmt ihre Follower ein wenig in ihr neues Leben als Mama mit. Mit Promiflash spricht Gülcan nun ganz offen darüber, was sich so alles verändert hat – und vor allem für eine Sache hat sie kaum noch Zeit...

Und zwar für Sport! "Also ich sage mal, wenn ich ehrlich bin: Vor der Schwangerschaft habe ich so viel Sport gemacht. Ich war eigentlich so ein Hobbysportler, würde ich sagen – Yoga, Joggen, Krafttraining", erklärt die 41-Jährige im Promiflash-Interview und führt aus: "Aber das hat sich tatsächlich erledigt, seit ich Mama bin, weil ich keine Zeit mehr dafür habe. Ich habe einfach keine Zeit mehr." Aktuell sei es ihr einfach wichtiger, mehr Zeit mit ihrem Kind als im Gym zu verbringen.

Dass die Moderatorin gerade nicht so viel Sport treibt, macht sich auch auf ihrer Waage bemerkbar. Doch darüber ist Gülcan ziemlich happy. "Die Pfunde purzeln wieder (nach oben)", schrieb sie kürzlich auf Instagram. Aktuell liege ihr Gewicht bei etwa 60 Kilo – dass es ab und zu schwankt, sei da aber ganz normal: "Bei mir ist es schon mein Leben lang so, bei zu viel Stress purzeln erst mal die Pfunde, bis ich es an meiner Lieblingsjeans merke und dann sofort wieder versuche, alles in Balance zu bekommen."

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Oktober 2023

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Influencerin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

