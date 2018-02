XS statt Kurvenglück? Gülcan Kamps (35) läuft seit Jahren selbstbewusst über Deutschlands rote Teppiche. So auch im Januar bei der Lambertz Monday Night. Promiflash plaudert mit der Moderatorin über den Trend zum kurvigen Body. Gülcan ist zwar begeistert von Plus-Size-Girls im Netz, auf dem Laufsteg und im TV, trotzdem sagt sie: "Also ich kann nie XXS tragen oder XS, aber ich würde so gerne Sachen anziehen, die XS drin stehen haben." Steht da etwa eine strenge Diät auf dem Plan? Mit Nichten. So entspannt sieht die 35-Jährige das nämlich am Ende: "Aber das funktioniert nun mal nicht. Deswegen sage ich mir ‘Hey, du musst dich so lieb haben, wie du bist’ und deswegen ist das ein ganz toller Trend."



