Stressiger Alltag mit Kind: Gülcan Kamps hat Assistentin!

Gülcan Kamps (41) hat wohl alle Hände voll zu tun! Die einstige Viva-Moderatorin hat aber nicht nur beruflich einiges um die Ohren – auch privat ist einiges los: Die quirlige Unternehmerin und ihr Mann Sebastian Kamps durften im Dezember 2021 nämlich ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Doch den stressigen Alltag bestreitet das Paar inzwischen nicht mehr allein: Gülcan hat nämlich eine eigene Assistentin!

Am Rande des Promi-Rutsch-Battles in Hamburg gewährt Gülcan gegenüber Promiflash nun einen Einblick in ihr Privatleben – und dabei verrät die stolze Mutter auch, dass sie eine Angestellte hat, die ihr unter die Arme greift. "Ich muss zugeben, ich habe seit einiger Zeit eine private Assistentin", erklärt die Moderatorin. Diese sei helfe ihr im Alltag vor allem bei der Organisation, Planung, und Koordination von Drehterminen.

Doch offenbar herrscht im Hause Kamps trotz der Assistentin weiterhin Stress – deshalb gibt der TV-Star eine weitere Stellenanzeige auf. "Also einen persönlichen Assistenten on top können wir im Moment gebrauchen, weil wir nach wie vor am Limit sind", betont Gülcan. Dieser müsse besonders gut in Organisation und Management sein und außerdem Deutsch, Englisch und im besten Fall noch eine weitere Sprache sprechen.

