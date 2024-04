Nach Elton-Rauswurf: Gülcan Kamps nimmt ProSieben in Schutz

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Elton (53) ab sofort nicht mehr Schlag den Star moderieren darf. Nach dem unerwarteten Rauswurf seitens ProSieben solidarisierten sich zahlreiche Promis mit dem abgesägten Entertainer. Nun ergreift Gülcan Kamps (41) aber Partei für den Sender. "Beim Fernsehen gehört es dazu, dass neue Verantwortliche 'einmal durchfegen' und diesmal hat es leider den Elton getroffen", erklärt sie gegenüber t-online. Dass Elton vorab nicht informiert wurde, überrascht die Influencerin auch nicht: "Da kommt keiner mit Torte und Blumen um die Ecke und singt: 'It's time to say goodbye!'"

Gülcan gehe davon aus, dass die Gründe für Eltons Aus weitaus komplexer seien, als bislang bekannt. "Meist brodelt es aber hinter den Kulissen viel länger, als Außenstehende es mitbekommen, und die Stimmung ist schon lange im Keller. Wir haben alle nur die Explosion mitbekommen und nicht den Weg dahin", vermutet die 41-Jährige. Den Frust des abgesägten Moderators könne sie nicht verstehen: "Elton ist ein starker Typ und er darf so viele schöne Sendungen moderieren. Dafür wäre jede Moderatorin und jeder Moderator, die oder der seinen Job liebt, dankbar."

Auch Oliver Pocher (46) zeigte in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" eher weniger Empathie für seinen TV-Kollegen. "Elton und ich sind fast gleich lange dabei: 'Welcome to the Showbiz!' So funktioniert das. Sich darüber aufzuregen... Leute kommen und gehen. In zwei Jahren kommt jemand anderes und dann moderierst du wieder 18 Sendungen auf dem Sender", erklärte Olli und bezeichnete seinen Kollegen zudem noch als "beleidigte Leberwurst".

Anzeige Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Elton, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Gülcans Aussagen? Ich sehe das genau so! Ich finde, sie sollte sich da nicht einmischen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de