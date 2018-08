Große Trauer um Kofi Annan (80)! Der ehemalige UN-Generalsekretär ist im Alter von 80 Jahren am Samstag nach kurzer Krankheit verstorben. Der ghanaische Diplomat erhielt 2001 gemeinsam mit den Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis. Nun musste seine Familie und die Internationale Organisation für Migration der UN die Nachricht seines Ablebens vermelden. Kofi Annan war friedlich eingeschlafen, sein Tod trotzdem für die Welt ein Schock..

Sein Ableben versetzte seine Familie und Freunde in tiefe Trauer. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Kofi-Annan-Stiftung heißt es: "Seine Frau Nane und seine Kinder Ama, Kojo und Nina wachten in seinen letzten Tagen an seiner Seite." In dieser schweren Stunde bittet seine Familie um Privatsphäre. Zurzeit laufen Vorbereitungen, um das beachtenswerte Leben dieses großen Mannes zu ehren. Noch ist die Todesursache unklar.

Kofi Annan hinterlässt eine große Lücke. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler war der siebte UNO-Generalsekretär und erste Schwarzafrikaner in diesem Amt. Er engagierte sich für die Menschenrechte, für die Bekämpfung von AIDS und Terrorismus.

Getty Images Kofi Annan im März 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Kofi Annan

Anzeige

Getty Images Kofi Annan in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de