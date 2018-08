Jetzt ist Silvia Wollny (53) im Container! Die Elffachmama nimmt an der diesjährigen Staffel der kultigen Reality-Show Promi Big Brother teil. Dafür musste sie sich bereits vor einigen Tagen von ihrer Rasselbande trennen, was dem Familienoberhaupt schwer zu schaffen machte. Doch nur wenige Momente, bevor sie das Set betrat, durfte sie sich noch einmal von ihren Kids verabschieden – denn die saßen zu ihrer Überraschung auch im Studio. Kurz darauf richtete Tochter Sylvana Wollny (26) im Netz rührende Motivationsworte an ihre Mama Silvia!

Diese liebevollen Zeilen widmete die Reality-TV-Darstellerin nun ihrer Mutter via Instagram: "Es war so schön, dich noch einmal in den Arm zu nehmen, aber dennoch war es sehr schwer und emotional", berichtete Sylvana von dem herzerweichenden Abschied. "Ich weiß, dass wir uns in Kürze sehen, aber trotzdem vermisse ich dich jetzt schon so sehr!", gestand die 26-Jährige. Außerdem sie ist sich ganz sicher: "Du rockst das Ding! Wir sind unglaublich stolz auf dich."

Wie weit Silvia Wollny bei "Promi Big Brother" kommen wird, können ihre Fans nun jeden Abend um 20:15 Uhr auf Sat.1 mitverfolgen. Die 53-Jährige muss sich unter anderem gegen Kontrahenten wie Yotube-Babe Katja Krasavice (22) und Ex-Bachelor Daniel Völz (33) behaupten! Glaubt ihr auch, dass sie es weit bringen wird? Stimmt ab!

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de