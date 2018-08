Seit dem Schwefelsäure-Angriff vor zehn Jahren ist das Gesicht von Model Katie Piper von Narben gezeichnet. Auch Hals, Brust, Oberarme und Handgelenke des Models sind entstellt, zudem ist die 34-Jährige auf einem Auge erblindet. Nun bereitet eine Nachricht der Britin schlaflose Nächte: Ihr Peiniger könnte in den nächsten Wochen auf freiem Fuß kommen – und das vor ihrer Teilnahme an der TV-Tanzshow- "Strictly Come Dancing".

Wie die britische Zeitung Independent berichtet, wollen die Behörden dem Verurteilten Stefan Sylvestre die Möglichkeit einer Anhörung geben: Sollte er keine Gefahr mehr für andere darstellen, könnte er nach neun Jahren Haft im nächsten Monat auf Bewährung freigelassen werden. Hinter dem grausigen Anschlag im Jahr 2008 steckte Katie eifersüchtiger Ex-Freund Daniel Lynch. Nach ihrem Beziehungs-Aus engagierte er Stefan Sylvestre für die Tat. Lynch selbst vergewaltigte Katie damals, stach mehrfach auf sie ein und drohte, sie aufzuhängen. Er bekam zweimal lebenslänglich und muss mindestens 16 Jahre hinter Gittern verbringen. Sylvestre erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

Mittlerweile läuft es bei Katie aber wieder rund. Nach 100 Operationen ist sie wieder als Model und Moderatorin aktiv. Auch privat könnte es besser nicht laufen: Sie hat mit Richard James Sutton eine neue Liebe gefunden und ihren Freund 2015 geheiratet. Das Paar ist Eltern von zwei gesunden Töchtern.

Getty Images Katie Piper bei den Virgin TV British Academy Television Awards 2018

Anzeige

Getty Images Katie Piper bei den St John Ambulance's Everyday Heroes Award 2017

Anzeige

Getty Images Katie Piper bei We Day UK 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de