Nach Säureangriff: Kommt Katie Pipers Ex aus dem Gefängnis?

Katie Piper (40) wurde 2008 von Stefan Sylvestre mit Säure angegriffen. Dieser handelte im Auftrag ihres Ex-Freundes Daniel Lynch. Das Leben der Moderatorin veränderte sich schlagartig: Sie musste sich über 400 Operationen unterziehen, um ihr Gesicht wieder zu rekonstruieren. Jetzt muss sie sich nach mehreren vergangenen Jahren erneut ihrer schlimmen Erfahrung stellen, denn ihr ehemaliger Partner nimmt diese Woche an einer Bewährungsanhörung teil. Ein Sprecher des Bewährungsausschusses äußert sich gegenüber Daily Mail: "Die Entscheidungen des Bewährungsausschusses konzentrieren sich ausschließlich darauf, welches Risiko ein Gefangener bei seiner Entlassung für die Öffentlichkeit darstellen könnte und ob dieses Risiko in der Gemeinschaft beherrschbar ist."

Das Ex-Paar war nur wenige Wochen zusammen, bis sich der schreckliche Vorfall ereignete. Katie trennte sich, weil ihr das Verhalten von Daniel komisch vorgekommen war. Bereits beim Schlussmachen hatte der 47-Jährige seine Partnerin angegriffen, wie das Magazin berichtete. Er vergewaltigte und verletzte sie in einem Hotelzimmer so sehr, sodass der ganze Raum blutverschmiert war. Katie offenbarte 2011: "Er schnappte sich ein Einwegrasiermesser und hielt es vor mein Gesicht. Ich war wie erstarrt." Daraufhin folgten Drohungen gegen ihre Familie, damit sie niemandem davon erzählte. Beide verabredeten sich für ein Gespräch, das eine Falle gewesen war, denn Stefan wartete im Auftrag und griff Katie mit Säure an.

Nach dem Überfall wurde ihr Ex Daniel im Mai 2009 zu einer lebenslangen Haftstrafe mit einer Mindeststrafe von 16 Jahren verurteilt. Auch Stefan wurde lebenslang mit einer Haftstrafe verurteilt, allerdings für mindestens sechs Jahre – 2018 wurde er auf Bewährung entlassen. 2022 dann die schockierende Nachricht: Er muss zurück ins Gefängnis. Stefan soll laut The Mirror gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben. Doch statt sich den Konsequenzen zu stellen, flüchtete Katies Attentäter vor der Polizei.

Instagram / katiepiper_ Katie Piper im Februar 2024

Getty Images Katie Piper, September 2021

