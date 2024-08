Nach Säureangriff: Das half Katie Piper bei ihrer Genesung

Katie Piper (40) war 2008 das Opfer eines tragischen Säureangriffs geworden. Während der langwierigen Genesung spielte ihr Haar für die Moderatorin eine ganz besondere Rolle. "Mein Gesicht veränderte sich nach den Verbrennungen und das Einzige, was ich unter Kontrolle hatte, waren meine Haare. Die wurden zu meiner Krone", erklärt sie im Interview mit Women's Health UK. Bis heute sei ihre blonde Mähne eng verbunden mit ihrem Selbstbewusstsein – jedoch mache Katie das noch lange nicht eitel oder oberflächlich. Sie betont: "Mein Haar ist meine Rüstung, mein Haar ist meine Stärke, mein Haar ist meine Art, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren."

Im März 2008 hatte sich der schreckliche Vorfall ereignet, der Katies Leben irreversibel veränderte. Ihr Ex-Freund hatte einen anderen Mann darauf angesetzt, sie mitten auf der Straße in London mit Schwefelsäure zu attackieren. Beide Männer wurden zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Doch auch für die Britin war der Vorfall selbstverständlich mit langfristigen Konsequenzen verbunden. Sie überlebte den Angriff nur knapp und musste sich auf dem Weg zur Genesung mehr als 400 Operationen unterziehen.

Derzeit sieht sich Katie wieder mit dem Vorfall von vor über fünfzehn Jahren konfrontiert. Ihr Angreifer wurde 2018 nach zehn Jahren in Haft entlassen – jedoch soll er seither gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben und wurde erneut von der Polizei gesucht. Und auch ihr Ex-Freund, der die Attacke in Auftrag gab, könnte bald auf freiem Fuß sein. Wie Daily Mail berichtet, nahm er in der vergangenen Woche an einer Bewährungsanhörung teil, bei der eine mögliche Entlassung diskutiert werden sollte. Über das Ergebnis der Anhörung ist bislang nichts bekannt.

Instagram / katiepiper_ Katie Piper im Februar 2024

Getty Images Katie Piper bei den Tric Awards 2022 im Grosvenor House in London

