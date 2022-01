Sie hat Schreckliches durchmachen müssen! Die britische Moderatorin Katie Piper wurde 2008 Opfer eines furchtbaren Angriffs. Ihr Ex-Freund überschüttete sie mit Säure, wodurch ihre Haut stark verätzt wurde und sie auf einem Auge erblindete. Schon 400 Operationen musste die "Beautiful Ever After"-Autorin deshalb über sich ergehen lassen. Jetzt berichtete Katie über einen besonders traurigen Moment nach einem dieser Eingriffe.

In The Sun verriet das ehemalige Model, welcher Moment ihr während ihres Leidenswegs besonders ans Herz gegangen ist. "Als ich eine Augenoperation hatte, sagte mir meine älteste Tochter Belle: 'Ich will dir keinen Gute-Nacht-Kuss geben, du siehst gruselig aus'", berichtete sie. Deswegen habe Katie im Badezimmer geweint: "Ich dachte: 'Oh mein Gott, so weit ist es schon gekommen'." Dennoch empfinde die 38-Jährige Belles Reaktion heute als normal. "Ich muss ihr erlauben, sich so zu fühlen, es ist normal!", erklärte sie. Wenn solche Gefühle nicht gestattet wären, gebe es viele Probleme. "Ich möchte, dass wir immer offen darüber reden können", ergänzte die Schriftstellerin.

Katie hat neben Belle (7) mit Penelope (4) noch eine weitere Tochter. Während des Lockdowns im letzten Jahr hatte die Moderatorin aber festgestellt, dass sie sich auch noch weiteren Nachwuchs vorstellen könnte. Ihr Mann zeigte sich von der Idee bis jetzt jedoch nicht so angetan.

Instagram / katiepiper_ Katie Piper im März 2021

Instagram / katiepiper_ Katie Piper, 2020

Instagram / katiepiper_ Katie Piper im April 2020

