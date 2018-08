Diese beiden waren mit Sicherheit das Pärchen des Abends! Eigentlich sind Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) erst seit Mai dieses Jahres ein Paar. Ihre Beziehung durchleben die Sängerin und der Schauspieler jedoch im absoluten Schnelldurchlauf. Nach nur knapp vier Wochen Beziehung stellte Pete seiner Traumfrau bereits die Fragen aller Fragen. Wie tief ihre Liebe zueinander wirklich ist, zeigte jetzt ihr gemeinsamer Auftritt bei den gestrigen MTV Video Music Awards: Total verliebt spazierten die beiden Turteltauben über den Red Carpet!

Wie zwei Kinder alberten Ariana und Pete auf dem roten Teppich herum: Anstatt zu posen, rannten sie zuerst scherzhaft an der Fotowand vorbei – und wurden dafür von den Fotografen angeschrien. Kein Wunder: Schließlich waren die Paparazzi auf den einen oder anderen Liebesschnappschuss von Ariana und Pete aus. Und genau das boten die beiden Superstars den Fotografen zu guter Letzt dann doch noch: Sie tauschten vor den Kameras verliebte Blicke aus, schmachteten sich an und küssten sich. Während die "No Tears Left to Cry"-Interpretin im extravaganten Metall-Mini-Kleid erschien, setzte Pete auf einen gewohnt lässigen Look: Mit weißem Pulli, schwarzer Hose und Turnschuhen stach der Komiker bei dem schicken Mega-Event ganz schön aus der Masse heraus.

Wann sich Ariana und Pete das Ja-Wort geben, ist bislang nicht bekannt. Arianas Bruder, Frankie Grande, hat jedenfalls schon große Pläne für die Feierlichkeiten. In einem Interview mit Variety scherzte er: "Ich bin Arianas schwuler Bruder. Du kannst mich nicht von den Hochzeitsplänen fernhalten." Ginge es nach ihm, dann solle sich Hochzeitsparty vor allem an Arianas Stil orientieren. "Wahrscheinlich müsste es sehr viel Lavendel geben, lavendelfarbene Deko und Wolken", so Frankie.

PC / MEGA Pete Davidson und Ariana Grande spazieren durch Brooklyn

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

PC / MEGA Pete Davidson und Ariana Grande spazieren durch New York

