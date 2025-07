Pete Davidson und Elsie Hewitt freuen sich auf ihr Baby

Pete Davidson (31) und Elsie Hewitt erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – eine Überraschung, die das Paar überglücklich macht. Laut einem Insider hatten der Comedian und das Model ursprünglich keine Familienplanung im Sinn, freuen sich nun aber umso mehr auf den Nachwuchs. "Pete und Elsie sind total aufgeregt", enthüllt die Quelle gegenüber Us Weekly. Die beiden haben zwar erst Anfang des Jahres mit dem Dating begonnen, sind seitdem jedoch unzertrennlich. Elsie, die die Schwangerschaft über Instagram öffentlich machte, teilte dabei humorvoll einige Ultraschallbilder ihres Babys.

Die Beziehung zwischen Pete und Elsie scheint nicht nur durch diese Neuigkeit an Tiefe zu gewinnen. Die beiden wohnen mittlerweile zusammen und bereiten sich gemeinsam auf ihr Elternsein vor – etwas, das ihnen sichtlich Freude bereitet. Pete hat immer davon geträumt, Vater zu werden, und glaubt, dass nun der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Der 31-Jährige habe sich in den vergangenen Jahren merklich weiterentwickelt und befinde sich in einer guten Lebensphase, um dieser Herausforderung entgegenzutreten. Auch beruflich läuft es für den Comedian gut: In diesem Jahr ist er mit mehreren Filmen und Stand-up-Auftritten beschäftigt.

Elsie und Pete, die ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar im Mai bei einer Gala hatten, zeigen sich glücklich in ihrer neuen Lebensphase. Pete hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihm die Gründung einer Familie ist. Bereits 2022 schwärmte er in einem Interview mit Kevin Hart (46) davon, Kinder zu haben und mit ihnen eine enge Bindung aufzubauen. Fans und Prominente – darunter Petes guter Freund Machine Gun Kelly (35) – gratulieren dem Paar begeistert zu den Baby-News.

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson, Model und Schauspieler

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Mai 2025