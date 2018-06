Zuerst war Ariana Grande (24) dran – jetzt zieht Pete Davidson (24) nach! Am Donnerstagabend flashte die "No Tears Left To Cry"-Interpretin die Gäste des "Songwriters Hall of Fame Induction & Awards"-Dinners nicht nur mit ihrer gesanglichen Performance, sondern auch mit ihrem alles überstrahlenden Verlobungsring. Kurz darauf präsentierte nun auch Pete stolz das Symbol seiner noch sehr jungen Liebe zu Ariana im Netz!

Jetzt können seine Follower den funkelnden Klunker ebenfalls aus nächster Nähe bewundern. Auf Instagram teilte Pete vor wenigen Stunden einen romantischen Schnappschuss, der die Verlobung wohl ein für alle Mal bestätigt. Liebevoll legen Ariana und der "Saturday Night Live"-Star ihre Hände aufeinander – dabei ist auch das Schmuckstück am linken Ringfinger seiner Liebsten deutlich zu erkennen. Obendrein krönte der Comedy-Star seinen Post mit einem vielsagenden Text: "Kennst du das, wenn du dir erträumst, wie es sein würde? Es ist noch besser als das."

Ziemlich große Worte – dabei sind die beiden doch erst seit Kurzem ein Paar! Bis Mitte Mai war Ariana noch mit Rapper Mac Miller (26) zusammen. Nur eine Woche nach ihrem Liebes-Aus gab auch Pete die Trennung von seiner Liebsten, Schauspielerin Cazzie David, bekannt. Doch mit Ari scheint sich der TV-Witzbold ziemlich sicher zu sein: Immerhin soll er stolze 80.000 Euro für ihren Verlobungsring hingeblättert haben.

Kevin Winter/Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards 2018

petedavidson/Instagram Ariana Grandes Verlobungsring

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

