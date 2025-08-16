Pete Davidson leidet unter Gerüchten über seine Penisgröße

Pete Davidson (31) hat genug davon, auf seine angebliche Penisgröße reduziert zu werden. Im Podcast "The Breakfast Club" spricht der Comedian offen über seine Frustration und das Gefühl, von der Öffentlichkeit auf ein Klischee reduziert zu werden. Die Gerüchte über sein bestes Stück begannen 2018, als seine ehemalige Verlobte Ariana Grande (32) scherzhaft auf die Frage eines Fans antwortete, Pete sei circa 25 Zentimeter groß. Diese Darstellung scheint den SNL-Star allerdings mehr belastet zu haben, als viele dachten. "Es war mir peinlich. Niemand hat über die Arbeit gesprochen, die ich gemacht habe. Es hieß nur: 'Oh, das ist der Fu*k-Stick'", gibt er preis.

Pete äußerte weiter, dass er die ständige Sexualisierung als belastend empfand. "Wenn das bei einer Frau passiert wäre, gäbe es eine Protestaktion. [...] Ernsthaft, den ganzen Tag über redet man nur über meinen Penis?", erzählt er. Moderator Charlamagne Tha God zeigt sich sichtlich überrascht, dass die Anspielungen für den 31-Jährigen so anstrengend waren. Pete ergänzt: "Auf dem Papier klingt das großartig. Aber es ist peinlich, weil... na ja, es ist Hollywood. Jeder schläft mit jedem. Warum fokussieren sie sich auf mich?" Er beschreibt, dass es irgendwann einen Punkt erreicht habe, an dem er einfach müde war, dass seine Karriere nur noch aus seinem Privatleben bestand. "Und so zu leben ist irgendwie traumatisch", betont der Schauspieler.

Der werdende Vater führte weiter aus, dass die Gerüchte um seine Penisgröße sogar in seine Liebesbeziehungen hineinwirkten. So hatte Kim Kardashian (44) einmal zugegeben, dass genau diese Spekulationen sie dazu bewegt hätten, ihn zunächst zu kontaktieren. Doch für Pete war es alles andere als schmeichelhaft, auf diese Weise wahrgenommen zu werden. Er sieht sich selbst als jemanden, der durch seinen Humor punktet und nicht durch sein vermeintliches Aussehen. Trotz seines Erfolgs auf der Bühne und im Fernsehen bleibt der TV-Star in vielerlei Hinsicht privat und bodenständig: "Ich bin nur ein Typ, der Witze über seinen Penis macht und drogenabhängig ist. Aber das hatte nichts mit Comedy zu tun", betont er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige Anzeige

Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im Mai 2022