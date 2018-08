Sie zeigten viel Haut und griffen zu Glitzer-Shirt und Peitsche! Am Sonntagabend wurden in der Radio City Music Hall in New York City wieder einmal die MTV Video Music Awards – kurz VMAs – verliehen. Diese Veranstaltung ist seit Jahren dafür bekannt, dass die Stars in Sachen Fashion ziemlich viel Wagemut beweisen. Wir erinnern uns: Lady GaGa (32) stolzierte 2010 in einem Kleid aus Fleisch über den roten Teppich. Und auch in diesem Jahr gab es einige skurrile Looks. Hier kommen die Highlights des Mode-Spektakels.

Musiklegende Madonna (60) mag es ja bekanntlich gern außergewöhnlich. So war es wenig verwunderlich, dass sie auch zu diesem Event mit einem ziemlich extravaganten Outfit für Blitzlichtgewitter sorgte: In einem kaftanähnlichen Ensemble mit Ethno-Muster – inklusive Kopfschmuck und zahlreichen Ketten – war sie wohl einer der Hingucker des Abends. Rapperin Nicki Minaj (35) erschien in einem weißen Body und trug dazu einen transparenten, bodenlangen Rock. Den speziellen Style rundete sie mit ihren megalangen Haaren ab, die ihr fast bis zu den Knien reichten. Rapper-Kollegin Blac Chyna (30) setzte ihre heißen Kurven mit einem knappen Design aus Ketten in Szene. Gekleidet in einen BH und kurzen Rock zeigte die Musikerin besonders viel Haut. Doch den absoluten Fashion-Vogel schoss wohl Amber Rose (34) ab. Die Musikerin setzte bei der Veranstaltung auf einen Bondage-Style à la Catwoman. Mit Spitzbusen, Strapshalter, Maske und Peitsche stahl sie in ihrem roten Lack-Dress wohl allen die Show.

Die Herren setzten zu großen Teilen eher auf einen klassischen, dezenten Look. So posierte Teenie-Schwarm Shawn Mendes (20) in einem blaugrünen Zweiteiler für die Fotografen. G-Eazy (29) kombinierte seinen dunkelblauen Anzug ganz lässig mit einem weißen Shirt und Travis Scott (26) kam im Baumfäller-Style mit grauem Karohemd daher. Ein männlicher Star tanzte dann aber doch aus der Reihe – und zwar Rocker Lenny Kravitz (54): Er überraschte in einem goldfarbenen Glitzer-Shirt mit Fledermausärmeln. Das Outfit rundete er mit einer plakativen Kette und einer obligatorischen Sonnenbrille ab.

Getty Images Madonna bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2018

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj bei den VMAs 2018

Anzeige

Getty Images Rapperin Blac Chyna bei den VMAs in New York

Anzeige

Getty Images Amber Rose bei den MTV Video Music Awards in New York

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Nicholas Hunt/ Getty Images Travis Scott bei den VMAs 2018

Getty Images G-Eazy bei der Verleihung der VMAs 2018

Getty Images Lenny Kravitz bei den MTV Video Music Awards in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de