In der fünften Sendung von Promi Big Brother ging es für die Bewohner der TV-WG wieder ans Eingemachte! Nicht nur flogen zwischen der Elffachmama Silvia Wollny (53) und der werdenden Mama Sophia Vegas (30) gehörig die Fetzen, auch der Schweizer TV-Wahrsager Mike Shiva (54) kam erstmals seiner übersinnlichen Berufung nach und legte Tarotkarten. Auch das eine oder andere Tränenfass lief über. Obwohl die Nerven der zwölf Kandidaten allmählich blitzeblank liegen, mussten vier Kandidaten auch heute wieder ihren Mann stehen und über ihr Schicksal entscheiden.

Luxuriöse Villa oder dreckiger Bau? Diese Frage stellt sich jeden Tag aufs Neue für die deutschen TV-Stars im Container. Während des heutigen Spiels in der Duell-Arena, bei dem Luftballons zum Platzen gebracht werden mussten, erhielten Chethrin Schulze (25) und Alphonso Williams (56) von der Baustelle die Möglichkeit, ihre Gegner Umut Kekilli (34) und Pascal Behrenbruch (33) auszustechen und deren Platz im Nobelbereich einzunehmen. Das gelang ihnen jedoch nicht: Die bisherige Wohnkonstellation blieb bestehen – zumindest so lange, bis die Villen-Bewohner einen der Bauarbeiter zu sich holen konnten. Die Wahl fiel am fünften Tag auf die ehemalige Love Island-Kandidatin Chethrin.

Doch Chethrins Platz unter den Reichen hat seinen Preis: Die Zuschauer konnten auch in der heutigen Sendung wieder wählen, welcher Promi stattdessen wieder unter freiem Himmel schlafen muss. Es traf die Ex von Bert Wollersheim (67)! Die nächsten Tage könnten durchaus spannend werden: Immerhin treffen mit Chethrin und ihrem Schwarm Daniel Völz (33) zwei potenzielle Turteltauben aufeinander. Und auch die beiden Streithähne Silvia und Sophia müssen nun miteinander auskommen.

