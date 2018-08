Plötzlicher Verlust einer Produzenten-Legende! Craig Zadan gehörte seit Mitte der 80er Jahre zu den beliebtesten Filmemachern Hollywoods. Seine Streifen wie "Das Beste kommt zum Schluss" mit Jack Nicholson (81) und Morgan Freeman (81) oder der mit sechs Oscars ausgezeichnete "Chicago" feierten echte Erfolge. Craigs besondere Leidenschaft waren jedoch Filmmusicals wie "Footloose" und "Hairspray". Am Montag ist der Produzent im Alter von 69 Jahren völlig überraschend gestorben.

Bob Greenblatt, ein langjähriger Freund von Craig, teilte die traurige Nachricht in einem offiziellen Statement laut Variety mit der Öffentlichkeit: "Mit tiefer Traurigkeit muss ich den Tod meines teuren Freundes und Kollegen Craig Zadan bekannt geben. Er ist an den Komplikationen nach einer Schulterprothesen-OP gestorben." Im Namen von Craigs Lebensgefährten Elwood Hopkins und seines Geschäftspartners Neil Meron machte er außerdem deutlich, wie sehr der unerwartete Verlust seine Angehörigen getroffen habe.

"Craigs glänzende Karriere als leidenschaftlicher und vollkommener Produzent wurde nur von seiner aufrichtigen Liebe für Tausende von Schauspieler, Regisseure, Autoren, Musiker, Designer und Techniker, mit denen er über die Jahre zusammengearbeitet hat, überlagert", heißt es weiter. Kein Wunder also, dass es auf Twitter und Co. vor Beileidsbekundungen nur so wimmelt. Egal ob Barbra Streisand (76), Kevin Bacon (60) oder Sean Hayes – sie alle teilen ihr Mitgefühl via Social Media.

Getty Images Robert Greenblatt und Craig Zadan in Toronto 2005

Getty Images Craig Zadan und Neil Meron beim Oscars Governors Ball 2014

Getty Images Craig Zadan, James Brolin, Barbra Streisand und Robert Allan Ackerman



