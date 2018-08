Sophia Vegas (30) spricht Klartext. Vergangene Woche zog die Ex von Bert Wollersheim (67) zusammen mit elf anderen deutschen Promis in den Promi Big Brother-Container – und das, obwohl sie ein Kind erwartet. Im Netz wurde ihre Teilnahme deshalb scharf kritisiert. Stellt sich die Frage, warum tut sich die werdende Mutter den ganzen Stress überhaupt an? Nun gab das Busenwunder zu: Sie braucht die Kohle.

Herrscht bei Sophia etwa Ebbe im Geldbeutel? In der Sat.1-Show "Akte Spezial" deutete das Reality-Sternchen nun an: So ganz freiwillig war ihr Einzug in die TV-Herberge nicht, aber das Engagement war in finanzieller Hinsicht wohl einfach zu verlockend. "Ich mache das, weil das Angebot und das Preis-Leistungs-Verhältnis gestimmt haben. Die Leute, die sagen, sie möchten eine neue Challenge erleben, haben keine Eier zu sagen: 'Ich habe kein Geld'", schimpfte die Mama in spe im Interview. Ob sie die Gage für ihren Aufenthalt in der Promi-WG am Ende als Schmerzensgeld betrachtet, werde sich noch zeigen.

Für den Sender hat sich Sophias Auftritt auf jeden Fall schon jetzt gelohnt. Die Baby-Bombe, die sie an Tag zwei platzen ließ, sorgte unter den Bewohnern für Zündstoff und teils auch fiese Anfeindungen. Besonders der Dauer-Streit mit Elffach-Mutti Silvia Wollny (53) dürfte die TV-Zuschauer in den vergangenen Tagen an die Fernsehbildschirme gefesselt haben. Aber auch im Netz wurde ihre Schwangerschaft heiß diskutiert.

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Vegas in Düsseldorf 2018

Promi Big Brother, Sat. 1 Sophia Vegas lässt Baby-Bombe platzen

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

