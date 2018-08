Reality-TV-Star Kim Kardashian (37) ist nicht nur für ihre Selfies, sondern auch für ihre Knallerkurven bekannt. Insbesondere ihr XXL-Po ist inzwischen zum Markenzeichen der Ehefrau von Rapper Kanye West (41) geworden. Immer wieder sorgt die dreifache Mutter mit ihrem Hinterteil für Gesprächsstoff. Auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen kommt dieser zwar auch gut zur Geltung, allerdings stiehlt ihre Handtasche ihrem Booty hier die Show.

Beim Verlassen einer Party in Los Angeles wurde Kim vor wenigen Tagen von einer Horde Paparazzi überrascht. Wie so häufig in letzter Zeit trug die TV-Beauty ein hautenges Dress in ihrer neuen Lieblingsfarbe Pink. Eyecatcher war aber ihre Handtasche, die in Form einer kunterbunten Glitzer-Pommestüte an ihrem Armgelenk baumelte. Die mit Swarovski-Kristallen besetzte French-Fry-Bag kostet im Übrigen mehr als 5.000 Dollar (umgerechnet rund 4300 Euro) und stammt von der im April verstorbenen US-Designerin Judith Leiber. Keine Frage: Das ist die wohl teuerste Frittentüte der Welt.

Ihr kaugummifarbenes Lackkleid und die Glitzer-Pommestasche dürften auch Töchterchen North West (5) gefallen. Bei einem Jachtausflug in Miami am vergangenen Wochenende war deutlich erkennbar: Mamas Barbielook färbt auf die Fünfjährige ab. In pinkfarbener Badehose und passender Handtasche ging Nori glatt als kleine Kim-Kopie durch.

MEGA Kim Kardashian

Splash News Kim Kardashians French-Fry-Bag

MEGA Kim Kardashian, North West und ihre Nanny in Miami

