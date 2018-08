Kylie Jenner (21) feiert Geburtstag! Fans weltweit sind total gespannt, mit welchen und vor allem mit wie vielen coolen Outfits das Küken der Familie seine Volljährigkeit auf gleich fünf Partys zelebriert. Doch nun zieht auch Schwesterherz Kim Kardashian (37) die Blicke auf sich: Die Gattin von US-Rapper Kanye West (41) überrascht die Partygäste mit einem echten Hingucker-Kleid. In Knallpink läuft Kim auf und macht in diesem Girly-Fummel selbst Barbie Konkurrenz!

Bei ihrer Ankunft sind alle Augen auf sie gerichtet. In einem hautengen Cut-Out-Dress setzt die selbst ernannte Selfie-Queen nicht nur ihren Vorbau perfekt in Szene – auch der Po des Kurvenwunders kann sich mehr als sehen lassen. Im Gegensatz zur auffallenden Klamotte ist das restliche Styling eher schlicht: Die leicht feucht aussehenden Haare und Smokey Eyes sollen schließlich nicht von dem knappen Kleidchen ablenken. Nur der rund vier Millionen Euro teure Ehering an ihrer Hand darf natürlich nicht fehlen.

Weitaus lässiger erscheint ihr Mann auf Kylies B-Day-Sause: Kanye trägt ein klassisches, weißes T-Shirt, eine khaki Baggy-Hose und klobige Sneaker. Doch mit so einer heißen Frau an seiner Seite ist auch ihm die Aufmerksamkeit der Anwesenden sicher.

GIOVANNI/ MEGA Kim Kardashian

MEGA Kim Kardashian und Ehemann Kanye West

MEGA Kim Kardashian und Kanye West an Kylie Jenners 21. Geburtstag

