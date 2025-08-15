Ahmt Bianca Censori Kim Kardashian mit neuem Shooting nach?

Bianca Censori (30) sorgt mit einem neuen Fotoshooting erneut für Aufsehen. Für eine Kampagne zeigt sich die Ehefrau von Kanye West (48) in einem Look, der einmal mehr an Kim Kardashian (44) erinnert. Auf den Fotos, die sie auf Instagram veröffentlicht hat, trägt sie einen silbernen Body und dazu passende, hohe Stilettos, während sie in verschiedenen Positionen auf dem Boden posiert. Kim zeigte sich bereits 2019 in einem ähnlichen Outfit: Damals postete sie Strandfotos mit ihren Kids, auf denen sie einen silbernen Metallic-Badeanzug trug – ebenso im Jahr 2022.

Die Parallelen zwischen den beiden Frauen könnten kaum offensichtlicher sein. Sowohl das Outfit als auch die Inszenierung des Shootings erinnern stark an frühere Auftritte von Kim Kardashian – und das bleibt auch den Fans nicht verborgen. "Beim Scrollen dachte ich, es wäre Kim", schreibt ein Nutzer unter einem von Biancas Beiträgen. Ein anderer fragt: "Moment mal – du und Kim habt denselben Stylisten?" Bei vielen Usern kommt der Auftritt der 30-Jährigen allerdings gut an: Sie reagieren mit einer Flut an Feuer- und Herzaugen-Emojis.

Allerdings ist es nicht immer nur die Australierin, die mit ihren Looks an Kim erinnert, auch der The Kardashians-Star scheint sich hin und wieder an der neuen Frau ihres Ex-Mannes zu orientieren. Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte Kim freizügige Schnappschüsse auf Instagram, auf denen sie keine Unterwäsche trägt – lediglich ein kurzes Oberteil, das mit Federn bedeckt ist. Während viele Fans begeistert auf die Aufnahmen reagierten, äußerten andere den Verdacht, dass Kim erneut versuche, Biancas Stil zu kopieren. Die Designerin ist schließlich dafür bekannt, regelmäßig halbnackt in der Öffentlichkeit aufzutreten – so etwa bei den Grammy Awards Anfang Februar, wo sie in einem transparenten Kleid für einen regelrechten Skandal auf dem roten Teppich sorgte.

Getty Images Bianca Censori, Model

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Töchtern North und Chicago, August 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2025