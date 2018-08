Wie lebensbedrohlich ist der Ausschlag für Sophia Vegas (30) wirklich? Die Ex von Bert Wollersheim (67) sorgte für ordentlich Aufsehen im Promi Big Brother-Haus. Erst gab sie ihre Schwangerschaft bekannt, dann zoffte sie sich dauernd mit Silvia Wollny (53) und jetzt musste sie den Container auch noch mit Verdacht auf Gürtelrose verlassen. Aber ist die Krankheit nur wegen ihrer Schwangerschaft riskant – oder spielt auch ihre XXS-Taille eine entscheidende Rolle? Schließlich hält sich ein Gerücht über den Virus besonders hartnäckig: Wenn sich diese schwere Form von Herpes einmal komplett um die Taille schließt, soll man sich in Lebensgefahr befinden. Der Umfang von Sophias Körpermitte beträgt nur 40,5 Zentimeter – ist sie deshalb besonders gefährdet?

Der Weg um Sophias Körpermitte ist für den Ausschlag deutlich kürzer als bei den meisten Erkrankten – größere Probleme bekommt sie deshalb aber nicht. Die Gürtelrose schließe sich überhaupt nicht kreisrund und trete oftmals über den Körper verteilt auf, erklärte Prof. Dr. Torsten Zuberbier von der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie an der Charité Berlin vor einiger Zeit der dpa. Auch der zweite Teil des Mythos bewahrheitet sich nicht: Sterben kann man an den Folgen der roten Bläschen nur in den seltensten Fällen – hierzu müsste noch eine schwere Vorerkrankung vorliegen.

Auf die leichte Schulter sollte Sophia die Erkrankung aber nicht nehmen, ein möglichst früher Arztbesuch sei unabdingbar. Eine fehlende Behandlung kann dazu führen, dass Nervenschmerzen auftreten, die über zwei Jahre lang anhalten können, erläuterte der Experte weiter.

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Vegas in Düsseldorf 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim

Promi Big Brother, Sat.1 Sophia Vegas im "Promi Big Brother"-Haus

