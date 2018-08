Silvia Wollny (53) musste überraschend das Promi Big Brother-Haus verlassen. Die wohl bekannteste TV-Mutter Deutschlands litt unter gesundheitlichen Problemen und wurde auf Anraten eines Arztes aus der Spielshow gezogen. Die genauen Gründe waren noch nicht bekannt – bis jetzt! Zu Beginn der Sendung verrieten die Moderatoren, was Silvias plötzlich Exit führte. Doch nicht nur das: Auch Bald-Mama Sophia Vegas (30) befindet sich in ärztlicher Untersuchung und musste ausziehen!

Silvia meldete im Laufe des Tages Beschwerden und wurde im Sprechzimmer von einem Bereitschaftsarzt untersucht. Nach einem kurzen Check dann die Diagnose: Verdacht auf Gürtelrose. Die 53-Jährige wurde in ein Hotel in Köln gebracht und wird weiter behandelt. Die sehr schmerzhafte und infektiöse Krankheit sei auch für Schwangere sehr gefährlich, erklärte das Moderatoren-Duo. Aus diesem Grund sei auch Sophia zur Vorsicht mitgenommen worden. Beide befinden sich nun in getrennten Zimmern und werden von Securitys bewacht, dass sie keinen Kontakt zur Außenwelt haben.

Das TV-Aus muss jedoch nicht endgültig sein! Es werde überprüft, ob es sich wirklich um eine Gürtelrose handle oder ob es vielleicht "nur" eine allergische Reaktion ist. Sollte dies der Fall sein, dürfen beide wieder zurückkehren – was sowohl Silvia als auch Sophia sehr gerne wollen.

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Sophia Vegas, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de