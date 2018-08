Das Netz hat schon einen Global Gladiators-Liebling! Diese Woche startete die zweite Staffel der ProSieben-Abenteuershow. Dieses Mal stellen sich die Promi-Gladiatoren Lucas Cordalis (51), Ben (37), Miriam Höller (31), Jana Pallaske (39), Joey Heindle (25), Manuel Cortez (39), Sabrina Setlur (44) und Sabia Boulahrouz (40) in Thailand den gewagtesten Challenges. Wer wird wohl am Ende als Sieger aus der TV-Show herausgehen? Das bleibt abzuwarten. Doch der Gewinner in puncto Sprücheklopfen steht bereits fest: Ex-Dschungel-König Joey – die User feiern ihn für seine Verbal-Feuerwerke!

Der 25-Jährige wurde seinem Ruf als liebenswerter Tollpatsch mehr als gerecht – er verwechselte unter anderem Nashörner mit Einhörnern und sagte "Abschlussliste" statt "Abschussliste". Auch bei Vergleichen wurde der Sänger sehr kreativ: "Mein Kopf ist so rot wie Tabasco", ließ er seine Mitstreiter wissen. Einer der Höhepunkte war wohl, als er fragte, was denn eine Schaukel sei. Für solche Sätze lieben ihn die Fans: "Joey Heindle at its best – oder zumindest nah dran" und "'Was ist eine Schaukel?' – Joey Heindle, Idol", schrieben zwei User auf Twitter.

Mausert er sich nun auch zum Zuschauer-Favoriten? In einer entsprechenden Promiflash-Umfrage liegt der Neu-Single bisher im Mittelfeld. Mehr Fans haben aktuell noch Schauspielerin Jana, Stuntfrau Miriam und die Sänger Ben und Lucas. Glaubt ihr, dass Joey aufholen wird? Stimmt ab!

Patrick Hoffmann/WENN.com Joey Heindle bei einem Charity-Event

Patrick Hoffmann/WENN.com Joey Heindle, Dschungelkönig 2013

P.Hoffmann/WENN.com "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

