Dieser "Das große Promibacken"-Teilnehmer fliegt als erstes!

Ein Star konnte bei Das große Promibacken die Jury mit seinen süßen Meisterwerken nicht überzeugen. Heute lief die erste Folge der Backshow. Unter anderem kämpfen Kai Schumann (46), Caroline Beil (56), Jochen Schropp (44), Gerit Kling (57), Philipp Boy (35), Sabrina Mockenhaupt (42), Nicole Jäger (40) und Joey Heindle (29) um den goldenen Cupcake. Doch für einen Star ist dieser Traum bereits in der ersten Folge geplatzt.

Für Joey hat es leider nicht gereicht – der Sänger konnte nur 36,5 Punkte erreichen. "Ich wusste das. Ich habe das gemerkt", reagierte der ehemalige DSDS-Star gefasst. "Es ärgert mich, weil es die erste Sendung ist. Ich wollte zeigen, dass ich es kann. Oma, es tut mir leid", richtete Joey das Wort schließlich noch an seine Großmutter, deren Rezept er in der Sendung nachbackte. Caroline bekam hingegen die erste rote Schürze und wurde damit als Bäckerin der Woche ausgezeichnet.

Während der Show mussten die Kandidaten als erstes ihr Lieblingsrezept backen. Im Anschluss ging es an die technische Prüfung: Die Promis mussten sich an einem süßen Omelette mit einer Erdbeer-Pistazien-Cremefüllung versuchen. Am besten konnte dabei Sabrina abschneiden – Joey belegte den letzten Platz. Zu guter Letzt mussten die Kandidaten ihre Visitenkarte backen. Gerit wählte dabei eine Torte, die ihre Leidenschaft für das Theater ausdrückte.

Anzeige

SAT.1 / Claudius Pflug Joey Heindle bei "Das große Promibacken"

Anzeige

SAT.1 Caroline Beil bei "Das große Promibacken" 2023

Anzeige

SAT.1 / Claudius Pflug Sabrina Mockenhaupt bei "Das große Promibacken" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de