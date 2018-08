Die ersten Schlachten sind gekämpft! Am Donnerstagabend startete die zweite Staffel von Global Gladiators. Neben jeder Menge Adrenalin und Vorfreude wartete auf die acht Prominenten auch noch eine andere Sache: Stress- und Angstschweiß. Bei den Challenges mussten die Stars ihre Grenzen um Meilen überwinden – und dabei kochten vor allem bei Manuel Cortez (39) die Emotionen über. Aber welcher Gladiator hat in der ersten Folge euer Herz erobert?

Durch die erste Aufgabe wurden zunächst die Teamchefs bestimmt – diese Ehre wurde Lucas Cordalis (51) und Ben (37) zuteil. Das sorgte allerdings für den ersten Wutausbruch bei Manuel: Denn um ein Haar hätte er das Spiel und somit diese Aufgabe für sich entscheiden können. Auch bei der zweiten Herausforderung fühlte sich der Modeexperte, als hätte er versagt, schimpfte und wetterte, was das Zeug hält. Die Twitter-Community hatte dafür nur Spott übrig: "Mein fünfjähriger Neffe kann besser verlieren als Manuel." Aber auch Lucas, der von seinen Mitstreitern und den Promiflash-Lesern bisher den Favoriten-Stempel bekam, musste im Netz einstecken. Die User kritisierten seine Entscheidung als Kapitän von Team Rot, nicht Stuntfrau Miriam Höller (31) probieren zu lassen, an einer Schlucht auf einer Schaukel mehrere 360-Grad-Umschwünge zu machen, sondern stattdessen Joey Heindle (25) zu bestimmen.

Die Herren sind aber natürlich nicht alleine unterwegs in Südostasien. Während Miriam für einen kleinen Shitstorm sorgte, lieferte Sabia Boulahrouz (40) den wohl emotionalsten Moment: Sie sprach über ihre schwere Vergangenheit mit der Presse. Kontrahentin Sabrina Setlur (44) fiel in der ersten Folge zwar nicht besonders auf, baute das Model mit ihren lieben Worten aber wieder auf. Jana Pallaske (39) traf es dafür besonders hart: Sie wurde gleich von vier Leuten, allesamt aus Team Rot, auf die Abschussliste gesetzt – die Rituale und Ticks der Brünetten waren ihnen einfach zu viel. Die Schauspielerin muss zwar nicht sofort ihre Taschen packen, aber jederzeit damit rechnen, nach Hause fahren zu müssen. Was sagt ihr: Wer ist euer "Global Gladiator"? Stimmt in unserer Umfrage ab!

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis, Musiker

obs/ProSieben Die "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

P.Hoffmann/WENN.com Jana Pallaske, Schauspielerin

