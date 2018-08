Diese Geschichte will Nicole Belstler-Boettcher (55) ein für alle Mal richtigstellen! Für die Schauspielerin ist das Abenteuer Promi Big Brother seit Sonntagabend vorbei. Der Verbotene Liebe-Star wurde von den Zuschauern aus dem TV-Container herausgewählt. Kurz darauf erinnerte sie sich bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" an ihre schönsten und schlimmsten Momente in der VIP-WG. Vor allem ihr legendärer Fußtreter gegen die Tür spielte sich ganz anders ab, als er im Fernsehen zu sehen war!

Am sechsten "Promi Big Brother"-Tag sollte Nicole gemeinsam mit ihren Teamkollegen in einer Challenge ein riesiges Kartenhaus zusammenbauen. Doch nach einigen Minuten verlor die 55-Jährige plötzlich die Nerven, wollte unbedingt den Raum verlassen und trat wutentbrannt gegen die Tür. Nun erklärte der Serienstar, dass sein Ausraster weder etwas mit der kniffligen Aufgabe, noch mit seinen Mitbewohnern zu tun hatte. "Vor zwei Monaten hatte ich eine Entzündung, da war ich in der Notaufnahme im Krankenhaus. Da meinte der Arzt: 'Da haben sie aber zu lange gewartet, der Splitter hat sich durchgefressen bis zum Knochen. Wir müssen wahrscheinlich das obere Glied abnehmen!'", erläuterte die Blondine. Als sie sich beim Kartenhausbauen dann wieder einen Splitter zugezogen hatte, sei ihre damalige Angst wieder hochgekocht und sie hätte in Panik gegen die Tür getreten.

Nach Nicoles Exit kämpfen aktuell noch acht Kandidaten um den Sieg bei Promi BB. Die TV-Darstellerin nahm ihren Abgang allerdings sportlich: "Ich dachte eigentlich, ich muss gestern schon gehen. Ich hab mich da halt auch wirklich mit Leuten angelegt. Ich fand es einfach so zum Kotzen, dass kurz nach den Auszügen immer sofort über den ehemaligen Mitbewohner gegiftet wurde", erklärte die Berlinerin.

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze und Nicole Belstler-Boettcher im "Promi Big Brother"-Haus

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze und Nicole Belstler-Boettcher bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Nicole Belstler-Boettcher und Johannes Haller bei "Promi Big Brother"

