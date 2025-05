Diese Karrieren verfolgten die Stars aus "Marienhof"

Die Serie "Marienhof" wurde von 1992 bis 2011 im Ersten ausgestrahlt. In insgesamt 18 Staffeln wurde aus dem Leben der Menschen in dem fiktiven Stadtteil "Marienhof" in Köln erzählt. Gerade erst gab es die traurige Nachricht von Giovanni Arvanehs Tod, er verstarb am 14. Mai im Alter von 61 Jahren. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Sülo Özgentürk in der ARD-Serie Marienhof. Viele seiner ehemaligen "Marienhof"-Kollegen sind weiterhin im Showgeschäft aktiv. Nicole Belstler-Boettcher (62), die als Sandra Behrens in der Daily Soap zu sehen war, übernahm nach ihrem Ausstieg Rollen in verschiedenen Krimiformaten und trat 2018 sogar in der Realityshow Promi Big Brother auf. Antonio Putignano, der in der Serie als Stefano Maldini bekannt war, ist heute in der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" zu sehen.

Viktoria Brams, das langjährige Gesicht der Serie als Inge Busch, war als einzige Darstellerin von Beginn der Serie bis zum Ende mit dabei. Sie spielte zudem in Die Rosenheim Cops, In aller Freundschaft, "SOKO 5113" und Filmreihen wie "Rosamunde Pilcher". Außerdem ist sie inzwischen als Synchronsprecherin aktiv und lieh unter anderem Lady Whistledown in der Netflix-Serie Bridgerton ihre Stimme. Serien-Kollege Alfonso Losa (54) dagegen, der Carlos Garcia verkörperte, schlug später einen anderen Karriereweg ein und bezeichnet sich heute unter anderem als Redner, Fitnesscoach und Autor. Erwin Aljukic spielte Frederik Neuhaus und blieb der Schauspielerei treu. Neben seiner Rolle in dem Film "Wo ist Fred?", spielte er vorrangig im Theater. Zunächst war er Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt, ab 2020 an den Münchner Kammerspielen.

Auch Sebastian Deyle (47) alias Nik Schubert hielt es weiterhin im TV-Business. So ergatterte er Rollen in Rote Rosen oder der aktuellen Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme". Christian Buse, der bei "Marienhof" lange Zeit die weniger charmante Rolle des Thorsten Fechner übernahm, war noch zu sehen in Sturm der Liebe, "Hubert ohne Staller", "München Mord" oder "Die Chefin".

