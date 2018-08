Große Herzklopfmomente bei Promi Big Brother! Nachdem die schwangere Sophia Vegas auf ärztliche Anweisung hin vor wenigen Tagen vorzeitig das Handtuch warf, sorgte vergangenen Freitag in der Halbzeit-Show der erste offizielle Rauswurf aus dem TV-Container für Schlagzeilen. Nach einer Woche unter ein- und demselben Dach mit seinen Mitstreitern musste der Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch (33) seine Koffer packen. Der Schweizer TV-Wahrsager Mike Shiva (54) wurde als nächstes in die Freiheit entlassen - und auch an Tag neun fiel ein Star dem Zuschauervoting zum Opfer: Nicole Belstler-Boettcher (55) musste ihren Mitbewohnern Adieu sagen!

Und da waren es nur noch acht. Während Deutschlands bekannteste Wohngemeinschaft Tag für Tag schrumpft, wird die Luft für die übrigen Insassen immer dünner. Gestern Abend wurde die Love Island-Beauty von ihren Mitbewohnern auf die Abschussliste gesetzt – für die 25-Jährige ein harter Schlag, der zu massiven Selbstzweifeln führte. Heute Abend wurde sie wieder nominiert, außerdem der Ex-Marienhof-Star Nicole. Die Mehrheit der Anrufer hat entschieden: Für Letztere ist es an der Zeit zu gehen. Fluch oder Segen? Immerhin kann sie das Treiben der prominenten WGler fortan ganz entspannt auf dem Bildschirm mitverfolgen und den bitteren Wetterverhältnissen auf der Baustelle entfliehen. Dort leben aktuell der Gute-Laune-Bär Alphonso Williams (56), der Rosenboy Johannes Haller (30) und Chethrin am Limit. Im Luxus schwelgen hingegen der Ochsenknecht-Ex Umut Kekilli (34), die Motorsportgöre Cora Schumacher (41), die Vollblutmami Silvia Wollny (53) und die Erotik-Influencerin Katja Krasavice (22)

Hellseher Mike war durchaus erleichtert über seinen Auszug. "Ich bin glücklich, sehr glücklich", verriet er direkt danach bis über beide Ohren strahlend. Zuletzt sei das WG-Leben der reinste Horror für ihn gewesen. Ob die zwei PBB-Moderatoren Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47) mit Nicole eine ähnlich optimistische Ausscheiderin antreffen werden?

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag neun

Anzeige

Promi Big Brother, SAT.1 Pascal Behrenbruchs Auszug bei "Promi Big Brother" Tag 8

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Jochen Schropp, Marlene Lufen und Mike Shiva bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de