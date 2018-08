Für ihre Teilnahme beim Sommerhaus der Stars hatten Jens Büchner (48) und Gattin Daniela (40) schon im Vorfeld viel Kritik einstecken müssen. Der Vorwurf der Fans: Wer kümmert sich in diesen zwei Wochen nur um die Rasselbande auf Mallorca? Zwar waren mit Oma und Opa schnell zwei geeignete Babysitter gefunden, trotzdem mussten die Kids in dieser Zeit viel wegstecken. Danis Sohnemann Volkan brach beim Abschied in Tränen aus, die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani mussten sogar ihren Geburtstag ohne Mama und Papa feiern...

Kurz vor dem Abenteuer Sommerhaus hatte das Goodbye Deutschland-Team die Familie zu Hause besucht. Dort wurde klar: Für die Kinder war die Entscheidung ihrer berühmten Eltern nicht einfach gewesen. Besonders Volkan hatte daran zu knabbern – er hatte kurz vor der Abreise sogar zahlreiche Tränchen verdrückt. "Ich habe mich zurückgezogen, weil das war zu emotional, weil sie für so eine lange Zeit weg sind. Man kann sich nicht sehen, nicht telefonieren, gar nichts", erklärte er berührt.

Die Büchners ließen aber nicht nur den 16-Jährigen zurück, auch die Twins hatten auf ihre Eltern verzichten müssen – und das sogar an ihrem Geburtstag. "Mir tut das sehr weh und das ist verletzend, aber sie werden ja erst zwei Jahre alt", hatte Dani im Interview vor dem großen Aufbruch erklärt. Die Zwillinge wären noch so klein und wüssten gar nicht, dass sie überhaupt Geburtstag hätten. Wenn sie und Jens zurückkommen, würden sie den Geburtstag natürlich gebührend nachfeiern. Kurz vor ihrem Einzug ins "Sommerhaus der Stars" hatten die beiden ihren Kleinsten noch eine emotionale Videobotschaft zum B-Day aufgenommen, der die Familie zu Tränen rührte.

Instagram / buechnerjens Jens Büchner und Daniela Karabas mit den Zwillingen Jenna und Diego

MG RTL/ Max Kohr Jens und Daniela Büchner bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / Buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

