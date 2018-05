Für Jens Büchner (48) und Daniela Karabas (40) hagelt es ordentlich Eltern-Kritik! Erst am Mittwoch wurde offiziell bekannt, dass der ehemalige Dschungelcamper und seine Liebste schon in wenigen Wochen bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein werden. Für die Dreharbeiten jetteten die Auswanderer bereits nach Portugal – und ernteten einen üblen Shitstorm im Netz! Der Grund: Die Follower der Wahl-Mallorquiner sorgen sich um die acht Kinder der beiden, besonders um die zweijährigen Twins Jenna Soraya und Diego Armani!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Jens am Montag ein lässiges Selfie. Mit Sonnenbrille schaut der Ballermann-Sänger in die Kamera und wünscht seinen Fans einen schönen Tag. Die interessiert das allerdings herzlich wenig. Vielmehr beschäftigen sich die Follower damit, dass der Gastronom und seine Frau ihre Kinder alleine gelassen haben und sogar vermeintlich den Ehrentag der beiden Kleinsten verpassen: "Ich kann es gar nicht glauben, dass sie wirklich ins Sommerhaus gezogen sind, die Kleinen haben ja Geburtstag!", schimpfen die Hater in den Kommentaren. Ein User findet besonders deutliche Worte: "Sie sind in Portugal und drehen diese Volksverblödung. Ich sag nur eins: Rabeneltern seid ihr! Pfui!".

Die Follower des Paares sind sich ganz sicher: Die Büchners ziehen nur der Promo wegen in die starbesetzte Ferienvilla ein! "Er rechnet sich wahrscheinlich viele Gäste nach der Sendung in seinem Café aus und viele Buchungen!", nörgelt ein Kritiker. Dass die Sendung bis zum Geburtstag der Zwillinge mit großer Wahrscheinlichkeit bereits abgedreht ist und die Eltern wieder bei ihren Kids sind, fiel keinem der User auf.

Michelle Zillekens/WENN.com Daniela und Jens Büchner beim deutschen Comedypreis 2017

Anzeige

Facebook / Jens Buechner Daniela und Jens Büchner mit ihren Kindern

Anzeige

WENN.com Jens Büchner und seine Frau Daniela bei der Eröffnung seines Fan-Cafés

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de